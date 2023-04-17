كانوا محاصرين تحت القصف.. صحفيون سودانيون يروون تفاصيل اللحظات المرعبة

روى صحفيون سودانيون كانوا عالقين في منطقة الاشتباكات المسلحة بين الجيش والدعم السريع في العاصمة الخرطوم، تفاصيل مرعبة حول مواجهتهم للموت خلال فترة العلق وأثناء رحلة الخروج من المخابي إلى منازلهم.

وكانت المواجهات المسلحة بين الجيش وقوات الدعم السريع، اندلعت في منطقة وسط الخرطوم، حيث تتواجد فيها مكاتب غالبية الصحفيين ومراسلي الإعلام الخارجي؛ ما جعلهم في مرمى النيران طوال 3 أيام قبل أن يتمكنوا من الخرطوم، عقب نداءات أطلقتها نقابة الصحفيين السودانيين.

عبدالباقي العوض، مراسل قناة الحرة في السودان، و7 من زملائه علقوا في مكتبهم الكائن في المنطقة الواقعة بين القيادة العامة للجيش والقصر الجمهوري، لمدة 3 أيام، قبل أن يتمكنوا من الخروج اليوم الاثنين في عملية وصفها بـ "الانتحارية".

تحت القصف

وروى عبدالباقي لـ"إرم نيوز" تفاصيل الأيام العصيبة التي قضوها تحت القصف المتبادل، مع انقطاع الكهرباء والمياه ونفاد المواد الغذائية التي كانت بحوزتهم، حتى وصلوا إلى مرحلة قرروا فيها المخاطرة بحياتهم والخروج لمواجهة الموت في الخارج عوضًا عن انتظاره بالداخل.

وأوضح أنهم مكثوا من بداية الاشتباكات على الأرض داخل مكتب مظلم نتيجة انقطاع الكهرباء، يسمعون دوي الرصاص وقاذفات الأسلحة الثقيلة فوق رؤوسهم، لأن المنطقة أصبحت ساحة حرب، ولا يوجد غير الجنود المسلحين منتشرين في الخارج، مشيرًا إلى تحطم جزء من البناية التي كانوا يتواجدون بها نتيجة تبادل النيران بين الطرفين.