وصول 200 شخص إلى جدة أجلتهم السعودية من السودان

أعلنت وزارة الخارجية السعودية مساء يوم الخميس، أنها أجلت 2744 شخصاً من السودان، بينهم 119 مواطناً، و2625 أجنبياً، ينتمون إلى 76 جنسية، مشيرةً إلى وصول 200 شخص آخرين إلى مدينة جدة غرب المملكة.

ووفق بيان صدر عن الوزارة، ونشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، فإن عمليات الإجلاء تأتي استمراراً للجهود التي تبذلها الرياض في إطار إجلاء المواطنين والأجانب.