ملك الأردن: مستعدون لدعم لبنان في حفظ استقراره

أجرى ملك الأردن عبدﷲ الثاني، اليوم الأحد، اتصالا هاتفيا مع الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون، لتعزيته بوفاة أفراد من الجيش اللبناني خلال تفكيك عدد من القذائف في قضاء صور جنوبي لبنان.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، أن العاهل الأردني أبلغ رئيس الجمهورية عن وقوف الأردن إلى جانب لبنان وجيشه، مبدياً استعداد بلاده لتأمين الدعم اللازم للجيش اللبناني في هذه الفترة الدقيقة لتمكينه من القيام بدوره في حفظ استقرار لبنان وسيادته وسلامة أراضيه.

وبحسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أكد الملك عبدالله الثاني، "وقوف الأردن إلى جانب الأشقاء في لبنان ودعم جهودهم في الحفاظ على أمنه واستقراره وجاهزية جيشه".