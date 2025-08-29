غارة إسرائيلية تستهدف سيارة جنوب لبنان (فيديو)

أفادت وسائل إعلام لبنانية اليوم الجمعة، بأن غارة إسرائيلية استهدفت سيارة جنوب لبنان ما أدى إلى سقوط قتيل.

ووفق الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، فإن مسيرة اسرائيلية نفذت غارة بصاروخ موجه مستهدفة سيارة عند المدخل الشرقي لبلدة صير الغربية قرب محطة السلام في منطقة النبطية جنوبي البلاد.

وأشارت إلى أن الاستهداف عن سقوط قتيل دون أن تعرف هويته حتى الآن.

ومنذ اتفاق وقف إطلاق النار المعلن في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لم يتوقف الجيش الإسرائيلي عن مهاجمة أهداف حزب الله وكوادره، مستمرًا في غاراته على جنوب لبنان.

واندلع صراع بين الميليشيا وإسرائيل في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، عندما استهدفت الجماعة مواقع إسرائيلية على طول الحدود الجنوبية تضامنًا مع حركة "حماس"، في بداية حرب غزة.

ووجهت إسرائيل ضربات موجعة لحزب الله خلال العامين الماضيين، وقتلت العديد من كبار قادته، بمن فيهم الأمين العام السابق حسن نصر الله وخمسة آلاف من مقاتليه، ودمرت جزءًا كبيرًا من ترسانة أسلحته.