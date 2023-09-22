مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

أعلنت القوات الإسرائيلية، الجمعة، مقتل مسلح فلسطيني خلال مداهمة في الضفة الغربية المحتلة اليوم الجمعة، ليكون سابع فلسطيني يقتل هذا الأسبوع في الوقت الذي يسعى فيه الرئيس محمود عباس إلى إحياء محادثات إقامة الدولة وسط جهود لتعزيز دمج إسرائيل في الشرق الأوسط.

وأكدت حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، أن الشاب البالغ من العمر 18 عامًا عضو فيها، حيث قالت في بيان إن "عبد الله عماد أبو حسن "من مقاتلي كتيبة جنين في سرايا القدس... ارتقى برصاص جنود الاحتلال خلال التصدي لاقتحام بلدة كفردان غرب جنين بالضفة الغربية".

وقال الجيش الإسرائيلي، إن الجنود فتحوا النار على مشتبه بهم أطلقوا النار وألقوا عبوة ناسفة على القوات خلال عملية تفتيش عن الأسلحة في كفردان"، لافتًا إلى أنه "تم رصد إصابة مباشرة".