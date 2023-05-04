مديرة المخابرات الأمريكية: الصراع السوداني سيطول على الأرجح

وأضافت، في شهادة أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، أن "القتال في السودان بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع من المرجح أن يطول في ظل اعتقاد كلا الجانبين أنه قادر على الانتصار عسكريا، وأنه ليس لديه حوافز تذكر للجلوس إلى طاولة المفاوضات".