مسؤول فلسطيني لـ"إرم نيوز": بدء إخلاء الجرحى من الإندونيسي بغزة
أكد إياد الجبري، المدير الطبي في مستشفى "شهداء الأقصى" وسط قطاع غزة، أن "وزارة الصحة بغزة بدأت اليوم الأربعاء، إجراءات إخلاء المستشفى الإندونيسي شمالي القطاع من الجرحى والطواقم الطبية".
وقال الجبري، في حديث لـ"إرم نيوز"، إن "وزارة الصحة أرسلت عددًا من سيارات الإسعاف من مستشفيات وسط وجنوب القطاع باتجاه شماله"، مشيرًا إلى أن ذلك من أجل إخلاء الجرحى والطواقم الطبية من الإندونيسي.
وأوضح أنه "تم التواصل مع المؤسسات الدولية وجرى التنسيق للإسعافات من أجل المرور عبر الممر الآمن لشمال القطاع وإخلاء جميع الموجودين بالإندونيسي"، لافتًا إلى أن ذلك تم بالقوة العسكرية من قبل الجيش الإسرائيلي.
وأضاف الجبري: "سيتم نقل جميع الموجودين في مستشفى الإندونيسي إلى مستشفيات جنوب القطاع وتحديدًا مجمع ناصر الطبي ومستشفى غزة الأوروبي".
وحذر من خطورة الوضع الصحي بمدينة غزة وشمالها، بعد خروج جميع المستشفيات والمرافق الصحية عن الخدمة، مشددًا على ضرورة التدخل العاجل من أجل إنقاذ حياة آلاف الجرحى والمصابين.
ويأتي ذلك عقب الاستهداف المتواصل للإندونيسي ومحيطه من قبل الجيش الإسرائيلي على مدار الأيام الماضية، حيث إنه المستشفى الوحيد الذي لا يزال يعمل منذ خروج مجمع الشفاء الطبي عن الخدمة.
وتوصلت إسرائيل وحماس بوساطة دولية وإقليمية لهدنة إنسانية بغزة لأربعة أيام، تقضي بوقف متبادل لإطلاق النار، والإفراج عن أسرى ومحتجزين من كلا الجانبين، حيث سيدخل الاتفاق حيز التنفيذ، يوم غد الخميس.