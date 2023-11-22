مسؤول فلسطيني لـ"إرم نيوز": بدء إخلاء الجرحى من الإندونيسي بغزة

أكد إياد الجبري، المدير الطبي في مستشفى "شهداء الأقصى" وسط قطاع غزة، أن "وزارة الصحة بغزة بدأت اليوم الأربعاء، إجراءات إخلاء المستشفى الإندونيسي شمالي القطاع من الجرحى والطواقم الطبية".

وقال الجبري، في حديث لـ"إرم نيوز"، إن "وزارة الصحة أرسلت عددًا من سيارات الإسعاف من مستشفيات وسط وجنوب القطاع باتجاه شماله"، مشيرًا إلى أن ذلك من أجل إخلاء الجرحى والطواقم الطبية من الإندونيسي.

وأوضح أنه "تم التواصل مع المؤسسات الدولية وجرى التنسيق للإسعافات من أجل المرور عبر الممر الآمن لشمال القطاع وإخلاء جميع الموجودين بالإندونيسي"، لافتًا إلى أن ذلك تم بالقوة العسكرية من قبل الجيش الإسرائيلي.