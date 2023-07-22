هيئة قانونية: 17 قتيلاً بعد تجدد الاشتباكات في نيالا جنوب دارفور

تجددت الاشتباكات في مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور، اليوم السبت، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، ما أدى لسقوط قتلى وجرحى وسط المدنيين.

وقال شهود عيان لـ"إرم نيوز" إن الاشتباكات تدور، منذ يوم الجمعة، وسط الأحياء المأهولة بالسكان مثل أحياء "الجير، الوادي، كرري"، حيث تحاول قوات الدعم السريع محاصرة مقر الفرقة 16 مشاة التابع للجيش.

وأكدت هيئة محامي دارفور في بيان، سقوط 16 قتيلًا من المدنيين، خلال اشتباكات يوم الجمعة في مدينة نيالا، جراء سقوط القذائف على منازل المواطنين، في عدد من الأحياء السكنية منها "الوحدة وكرري جنوب نيالا".

وأشار البيان إلى أن من بين القتلى أسرة لم ينجُ منها سوى شخص واحد، مشيرًا إلى إخلاء أحياء وسط المدينة، ونزوح سكانها إلى مناطق جنوب نيالا، بيد أن المعارك انتقلت أيضًا إلى ذات الأماكن.

وحذَّرت الهيئة من دخول ولاية جنوب دارفور، ومدينة نيالا، في حالة فوضى شاملة قد لا تستقر بعدها على المدى القريب، إذا ما سارت الأحوال على هذا المنوال، طبقًا للبيان.

كذلك حذَّرت هيئة محامي دارفور، من ظاهرة إدارة المعارك وسط الأحياء السكنية، وعلى رؤوس المواطنين، مع الإطلاق العشوائي للقذائف في الشوارع والمنازل، والقتل برصاصات القناصة.