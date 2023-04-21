سودانيون يستعيدون "طعم الحياة" بعد الفرار من معارك الخرطوم

ويقول الرجل الذي طلب استخدام اسمه الأول فقط، لوكالة "فرانس برس": "مع اشتداد القتال كنت في حيرة من أمري، إلى أن اقترح عليّ زميلي مختار أن أرافقه من الخرطوم، إلى ولاية الجزيرة جنوبًا".

ومثل الشفيع وعائلته، استغل الآلاف من سكان الخرطوم تراجعا محدودا في حدة المعارك بالعاصمة، لجمع ما تيسّر من أمتعة وحاجيات، وبحثوا عن سبل الابتعاد عن ظروف ميدانية صعبة، ومعيشية تزداد سوءا يوما بعد يوم.

مستقبل مجهول

وغالب الآلاف من سكان الخرطوم الخوف والخطر، وخاضوا رحلة مروا خلالها بجثث ملقاة على جوانب الطرق، وبعربات مدرعة محترقة، وآثار المعارك الدامية في كل اتجاه.

وترك الشفيع وعائلته خلفهم، حالهم حال الكثير من سكان الخرطوم، منازل لا يعرفون متى سيتمكنون من العودة إليها، في ظل عدم وضوح أفق المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع.

الا أن عدم اليقين هذا وشقاء رحلة الهرب تحت أزيز الرصاص ودوي القذائف وتحليق الطيران الحربي في الأجواء، يعوّضه شعور الاطمئنان الذي عرفه الهاربون متى وصلوا ولاية الجزيرة.

ويقول الشفيع: "وصلنا هنا مساء الخميس ولأول مرة ننام بكل اطمئنان.. الحياة عادية (في ولاية الجزيرة)، فقط نسمع أخبار الخرطوم في قنوات التلفزيون".