إعدام أحد الوجهاء يسقط خطة إسرائيل لتسليح عشائر غزة

تلك الخطة كانت من بين البدائل التي طرحتها إسرائيل على واشنطن، في ظل الضغوط التي تمارسها الأخيرة على تل أبيب لوضع خطة لإدارة القطاع مستقبلًا.

وعرض وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت على نظيره الأمريكي لويد أوستن تلك الخطة، خلال زيارته إلى واشنطن في مارس/آذار الماضي. وعوَّلت تل أبيب على موافقة الأمريكيين على إدخال أسلحة خفيفة لتلك العشائر تمكنها من الدفاع عن نفسها.

لماذا درمش؟

مصدر استخباري إسرائيلي قال للقناة، الأحد، إن حماس أعدمت أحد وجهاء عائلة درمش بقطع رأسه، ومن ثم توقفت إسرائيل عن محاولات التواصل مع العشائر. وتبحث إسرائيل حاليًّا عن شخصيات معتدلة في الضفة الغربية يمكن جلبها إلى غزة لإدارة القطاع عقب الحرب، وفق القناة.

وذكر المصدر أن الخطة الإسرائيلية استقرت على عائلة درمش بوصفها الأقوى، ولكن الخطة فشلت بعد قتل كبيرها وكذلك حلفاء له بالقطاع.

وحاولت إسرائيل طوال أشهر إقناع تلك العائلة بتولي السلطة بعد الحرب، إلا أن حركة حماس دخلت في منطقة تقع تحت نفوذها وقطعت رأس قائدها وآخرين، وبعدها أعلنت جميع العشائر الأخرى تأييدها للحركة.

وتقول القناة إن عشيرة درمش، وأصلها تركي، تتواجد عند الحدود بين رفح الفلسطينية ومصر، وإن الأمر كان سيمكنها من السيطرة على عمليات التهريب عبر الأنفاق، وفق رونين سولومون، المحلل الأمني الإسرائيلي، والباحث في ملف العشائر منذ اختطاف الجندي جلعاد شاليط عام 2005.

وأخبر الباحث القناة أنه لا يوجد أي مصدر آخر قوي في رفح أو في جنوب قطاع غزة إجمالًا سوى عائلة درمش.

عدو عدوي

المصدر الاستخباري أشار إلى أن عشائر غزة لديها تأثير كبير على القطاع، كما إن بينها صراعات عميقة، وتحافظ غالبيتها على علاقات جيدة مع حماس.

وأردف أن إسرائيل نظرت إلى عائلة درمش كخيار عملي لاسقاط حركة حماس، من منطلق المثل الشعبي أن "عدو عدوي هو صديقي".

كانت قناة "كان 11"، قالت في مارس/ آذار الماضي، إنه بعد أن اقترحت إسرائيل تولي عشائر من غزة إدارة ملف المساعدات، وصلت تهديدات من حماس لقادة تلك العشائر؛ ما دفع إسرائيل للتفكير في منحها أسلحة شخصية.

وبالتزامن، كانت الحركة أصدرت بيانًا أشادت خلاله بما قالت إنه "الموقف الوطني المسؤول لعائلات وعشائر غزة ورفضها التجاوب مع المخططات الإسرائيلية الخبيثة".