البرلمان الهولندي يقطع عطلته بسبب غزة

أعلنت هيئة الإذاعة الهولندية العامة، الثلاثاء، أن البرلمان الهولندي قرر إنهاء عطلته الصيفية بشكل استثنائي من أجل عقد جلسة نقاش طارئة حول الوضع المتدهور في قطاع غزة، وذلك في ظل تصاعد القلق من الكارثة الإنسانية الجارية هناك.

ويأتي القرار في وقت تصاعد فيه التوتر بين هولندا وإسرائيل، بعد أن أعلنت الحكومة الهولندية في وقت سابق اليوم اعتبار الوزيرين الإسرائيليين ايتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش "شخصين غير مرغوب فيهما"، ومنعتهما من دخول البلاد.

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واتهمت الحكومة الهولندية الوزيرين بـ"التحريض على العنف ضد الفلسطينيين"، وبتبني خطاب يدعو إلى "التطهير العرقي في قطاع غزة"، وهي تصريحات أثارت انتقادات واسعة في الأوساط السياسية والإعلامية الأوروبية.

ووجه وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر توبيخا رسميا لسفيرة هولندا اليوم الثلاثاء ردا على قرارات الحكومة.

وقال ساعر في منشور على منصة إكس إن الحكومة الهولندية "اختارت تحويل صداقة طويلة الأمد مع إسرائيل إلى عداء علني تجاهها، وتحديدا في وقت عصيب تمر به، وذلك على الأرجح بدافع المصالح السياسية".