السودان.. مقتل متظاهر بالرصاص خلال احتجاج في "أم درمان"

أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية المناهضة للمجلس العسكري الحاكم في البلاد، أن متظاهرا قُتل الخميس، في مدينة أم درمان، إثر إصابته برصاص قوات الأمن.

وقالت اللجنة في بيان إن المتظاهر "قتل من جرّاء إصابته بطلق ناري في البطن أطلقته قوات السلطة الانقلابية خلال قمعها" المتظاهرين الذين خرجوا إلى الشارع.

ولم تعلن اللجنة في الحال عن هوية القتيل.

وهذه التظاهرة هي الأحدث منذ استولى قائد الجيش الفريق أول عبدالفتاح البرهان، على السلطة في 25 تشرين الأول/ أكتوبر2021، وإطاحته بالحكومة المدنية.

ومنذ ذلك الحين تتكرر الاحتجاجات أسبوعيا، وأسفرت عموما عن مقتل 120 شخصا، وفقاً للجنة الأطباء.

وتظاهر المئات مساء الخميس في "أم درمان" للمطالبة بعودة الحُكم المدني، وقد حاولت الشرطة تفريقهم بواسطة قنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية.

وكان مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الانسان فولكر تورك، دعا خلال زيارة إلى الخرطوم الأسبوع الماضي السلطات إلى ضبط النفس.

وقال يومها للصحافيين: "أدعو السلطات لأن تأمر قوات الأمن بوضوح بالتعامل مع المتظاهرين باحترام حقوق الانسان"، مطالباً عناصر الشرطة والجنود بـ"عدم النظر إلى المتظاهرين كخصوم".