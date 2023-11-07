شهر على الحرب.. ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة يتجاوزون 10 آلاف قتيل

تجاوز عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة عشرة آلاف قتيل، معظمهم من المدنيين، عقب مرور شهر على بدء الحرب في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وفقاً لحصيلة نشرتها وزارة الصحة التابعة لحركة حماس، الاثنين.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة أشرف القدرة في مؤتمر صحفي عقده الاثنين، إن حصيلة القتلى في قطاع غزة ارتفعت إلى 10022. وذكر بأن غالبية قتلى القصف الإسرائيلي من المدنيين وبينهم أكثر من أربعة آلاف طفل وأكثر من 2600 امرأة، كما أن حصيلة الجرحى بلغت 24 ألفا و408.

* بالأسماء

وكانت وزارة الصحة التابعة لحماس نشرت في 26 تشرين الأول/أكتوبر تقريراً تفصيلياً بأسماء أكثر من سبعة آلاف فلسطيني من "ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة"، وذلك غداة تشكيك الرئيس الأمريكي جو بايدن بالحصيلة المعلنة من قبلها.