شهر على الحرب.. ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة يتجاوزون 10 آلاف قتيل
تجاوز عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة عشرة آلاف قتيل، معظمهم من المدنيين، عقب مرور شهر على بدء الحرب في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وفقاً لحصيلة نشرتها وزارة الصحة التابعة لحركة حماس، الاثنين.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة أشرف القدرة في مؤتمر صحفي عقده الاثنين، إن حصيلة القتلى في قطاع غزة ارتفعت إلى 10022. وذكر بأن غالبية قتلى القصف الإسرائيلي من المدنيين وبينهم أكثر من أربعة آلاف طفل وأكثر من 2600 امرأة، كما أن حصيلة الجرحى بلغت 24 ألفا و408.
* بالأسماء
وكانت وزارة الصحة التابعة لحماس نشرت في 26 تشرين الأول/أكتوبر تقريراً تفصيلياً بأسماء أكثر من سبعة آلاف فلسطيني من "ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة"، وذلك غداة تشكيك الرئيس الأمريكي جو بايدن بالحصيلة المعلنة من قبلها.
وجاء التقرير الصادر عن وزارة الصحّة في القطاع الذي تسيطر عليه الحركة، في 212 صفحة، وعدّد أسماء 6747 شخصاً مع سنّهم وجنسهم ورقم هويتهم، يُضاف إليهم 281 قتيلاً "من مجهولي الهوية".
وأكّدت الوزارة أنّها نشرت هذا "التقرير التفصيلي" ردّاً على تشكيك بايدن بالحصيلة التي تدلي بها.
وقالت إنّ "الإدارة الأميركية تجرّدت من كافة المعايير والأخلاق الإنسانية والقيم الأساسية لحقوق الإنسان لتتحدث بلسان المحتلّ المجرم وتشكّك بكلّ وقاحة في صحّة الأرقام المعلنة".
وأضافت "قرّرنا أن نخرج ونعلن بالتفاصيل والأسماء وأمام العالم بأسره حقيقة حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحقّ شعبنا أمام بصر العالم وسمعه منذ السابع من أكتوبر الجاري".
* واشنطن تشكك
والإثنين أقرّت الولايات المتحدة بسقوط "آلاف" المدنيين في غزة بين قتلى وجرحى من جراء المعارك الدائرة في القطاع بين إسرائيل وحركة حماس، من دون إعلان حصيلة محدّدة.
ولدى سؤاله عن حصيلة القتلى التي تعلنها وزارة الصحة التابعة لحماس في القطاع، قال المتحدث باسم البنتاغون الجنرال بات رايدر في تصريح لصحافيين "في ما يتعلّق بالقتلى المدنيين في غزة... نعلم أن عددهم بالآلاف".
وتابع "لذا تم التركيز مع الإسرائيليين وغيرهم في المنطقة على أهمية إدخال المساعدات ولا سيما الإنسانية إلى غزة".
من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيدانت باتيل إن الارقام التي تنشرها حماس تستخدم في "عمليات تقييم داخلية" تجريها الخارجية الأميركية، مشككا في صدقية الحركة.
* الأمم المتحدة تعتمدها
وفي 27 تشرين الأول/أكتوبر شدّد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني ردا على سؤال حول حصيلة الضحايا الصادرة عن وزارة الصحة التابعة لحماس، على أنه "في الماضي، وعلى مدى جولات النزاع الخمس أو الست في قطاع غزة، اعتُبرت هذه الأرقام ذات مصداقية ولم يسبق لأحد أن شكك فيها".
وتعتمد منظمة الصحة العالمية هذه الأرقام في تقاريرها حول الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.