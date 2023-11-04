مسؤول أمريكي: لا ضمان لنجاح مساعينا في إخراج الرهائن من غزة

قال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية إنه لا يوجد ضمان لنجاح المساعي المكثفة التي يبذلها المسؤولون الأمريكيون للإفراج عن الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس في غزة، كما أنه لا يوجد إطار زمني لتحقيق هذا الهدف.

وأضاف المسؤول الذي تحدث إلى الصحفيين شريطة عدم الكشف عن هويته أن هناك "اتصال غير مباشر" يهدف إلى إيجاد إطار لإخراج الرهائن من غزة لكن الأمر صعب للغاية.

وقال المسؤول الأمريكي إن الأمر سيتطلب "توقف الصراع إلى حد كبير" لإخراج الرهائن. وذكر أنه "أمر يخضع لنقاش جدي ونشط للغاية... لا يوجد اتفاق حتى الآن لإنجاز هذا الأمر فعليا لكنه شيء نعمل عليه بجدية بالغة".

وأضاف "نحن متفائلون ونبذل كل ما في وسعنا لإخراج الرهائن، لكن لا يوجد ضمان على الإطلاق بأن ذلك سيحدث أو متى سيحدث".

وقال "سنبذل كل ما في وسعنا لضمان خروج جميع الرهائن من جميع الجنسيات من غزة، لذا فإن هناك عملية نشطة تجري وسط جهود متعددة الاتجاهات بما في ذلك الاتصال غير المباشر لمحاولة التوصل إلى إطار لإخراج الرهائن من غزة".