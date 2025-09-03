"الشاباك" يعلن إحباط مخطط لاغتيال بن غفير بمسيّرات مفخخة

أعلن جهاز الأمن العام "الشاباك" الإسرائيلي اعتقال خلية تابعة لحركة "حماس" في الخليل في الضفة الغربية يُشتبه بأنها كانت تُدار من قيادة الحركة في تركيا، وخطّطت لاغتيال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير عن طريق طائرات مسيّرة مفخخة، بحسب ما أوردته هيئة البث الإسرائيلية.

وكشف جهاز "الشاباك"، الأربعاء، أنه بالتعاون مع الجيش الإسرائيلي، تم خلال الأسابيع الأخيرة، اعتقال خلية من نشطاء "حماس" من منطقة الخليل، يُشتبه بأنها عملت بتوجيه من قيادة "حماس" في تركيا؛ بهدف تنفيذ عملية اغتيال لبن غفير.

وبحسب التحقيقات، فإن المشتبه بهم اشتروا عدة طائرات مسيّرة، وكانوا ينوون تركيب عبوات ناسفة عليها واستخدامها لتنفيذ العملية. وقد تم ضبط الطائرات خلال اعتقالهم.

وقال بيان للشاباك، إنه "سيواصل العمل لإحباط أية محاولة من قبل عناصر حماس لتنفيذ عمليات إرهابية ضد دولة إسرائيل ومواطنيها، وسيعمل على تقديم المتورطين في مثل هذه الأنشطة إلى العدالة".