الأمم المتحدة: إسرائيل لا تسمح بدخول إمدادات كافية لغزة

قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل تسمح بدخول بعض الإمدادات إلى قطاع غزة، لكن ليس بالقدر الكافي لتجنب جوع واسع النطاق، بحسب وكالة "رويترز".

وقال المتحدث باسم المفوضية، ثمين الخيطان في مؤتمر صحفي بجنيف، "خلال الأسابيع القليلة الماضية، لم تسمح السلطات الإسرائيلية بدخول المساعدات إلا بكميات تبقى أقل بكثير مما هو مطلوب لتجنب جوع واسع النطاق".

وأوضح أن خطر الجوع في غزة "نتيجة مباشرة لسياسة الحكومة الإسرائيلية في منع المساعدات الإنسانية".

تقول وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق، وهي الوحدة العسكرية الإسرائيلية التي تنسق المساعدات، إن إسرائيل تبذل "جهودًا كبيرة" في إيصال المساعدات لغزة.