متورط بجرائم حرب.. الأمن السوري يعتقل "قناص الأسد" في اللاذقية (صور)

أعلنت وزارة الداخلية السورية، الجمعة، إلقاء قوات الأمن الداخلي القبض على أحد عناصر نظام الرئيس المعزول بشار الأسد، ويدعى محمد داوود ناصر، وتلاحقه اتهامات بارتكاب جرائم حرب بحق السوريين.

وذكرت الوزارة، في بيان لها، أن "قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية ألقت القبض على المجرم محمد داوود ناصر، لتورطه بجرائم حرب إبان عمله كقناص لدى النظام البائد".

وأضاف البيان أن المذكور "عمل في منطقة جبل التركمان، ثم انتقل إلى قرية الزويقات بجبل الأكراد المطلة على جبال كبينة، وشملت جرائمه التمثيل بجثث الشهداء".

وبحسب البيان: "ثبت تورطه في أعمال إرهابية استهدفت حواجز أمنية ونقاطاً عسكرية في السادس من آذار، ويعدّ مسؤولاً عن المجموعة التي هاجمت حاجز الزوبار".

وختم بيان وزارة الداخلية السورية بالإشارة إلى أن المذكور "أحيل إلى إدارة مكافحة الإرهاب لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".

ونشر ناشطون صوراً مروعة لمحمد داوود إبان عمله ضمن قوات نظام الأسد، حيث ظهر في بعضها خلال تمثيله بجثث السوريين.