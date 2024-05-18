اتفاقات و"وعود غامضة" للطلاب المحتجين في الجامعات الأمريكية

أكدت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أنّ الاحتجاجات الطلابية التي شهدتها عدة جامعات أمريكية على امتداد أسابيع أثمرت إبرام "اتفاقات" مع المتظاهرين المطالبين بوقف الحرب في غزة.

وقدمت الصحيفة، في تقرير لها، حصيلة الحراك الذي قام به شباب الجامعات الأمريكية منذ 17 أبريل الماضي للمطالبة بوقف الحرب في غزة، ووقف كل أشكال التواصل والتعاون بين إدارات جامعاتهم والشركات الإسرائيلية المؤيدة للحرب.

وأكدت الصحيفة أن هذا الضغط أجبر عدة جامعات أمريكية على إبرام اتفاقات مع الطلاب المحتجين؛ ففي جامعة كاليفورنيا بيركلي تمكن الطلاب من إقناع إدارتهم بالموافقة على دعم "وقف إطلاق النار في غزة"، وفي جامعة "روتجرز" حصلوا على وعد بتقديم منح دراسية لـ10 طلاب فلسطينيين تضرروا من حرب غزة.