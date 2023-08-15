ما "الصيغة" المقترحة من البرهان لحل الأزمة السودانية؟
تكمل الأزمة السودانية شهرها الرابع في ظل استمرار المعارك بين قوات الجيش والدعم السريع، وسط انسداد الأفق أمام أي حلول قريبة، رغم تعدد مبادرات الحل السياسي داخليًا وخارجيًا.
وطرح قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان في خطاب بثه التلفزيون الرسمي، الإثنين، ما قال إنها "صيغة سياسية" لحل الأزمة، وإخراج البلاد من النفق المظلم الذي دخلت فيه، منذ منتصف أبريل/نيسان الماضي.
وقال البرهان، إن القوات المسلحة تعمل على الوصول إلى"صيغة سياسية" مقبولة للجميع لإجراء الانتخابات، في وقت تجتمع القوى الموقعة على "الاتفاق الإطاري" في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا لبحث الأزمة السودانية.
تسوية سياسية
وقال القيادي في المؤتمر الشعبي (أحد الأحزاب الموقعة على الاتفاق الإطاري)، عبد العال مكين، إن الوضع السياسي والعسكري أفرز واقعًا، لا مفر فيه من التفاوض على تسوية سياسية تعيد الجيش للثكنات.
وأضاف مكين لـ"إرم نيوز": "دولة الحريات هي التي يجب أن تعقب انتهاء الحرب (..) لا بد من الرضوخ إلى القوة السياسية التي تطالب بالانتقال الديمقراطي، وتأسيس جيش مهني قومي وطني واحد".
وأكد البرهان في كلمة بثها التلفزيون السوداني، أن القوات المسلحة ستؤيد دولة القانون والحريات، مشيرًا إلى أن بلاده "تواجه أكبر مؤامرة في العهد الحديث"، على حد تعبيره.
مُصالحة وطنية
بدوره، رأى المحلل السياسي، طارق عبد الله، أن "الصيغة السياسية هي تبني مصالحة وطنية شاملة، وتوسيع قاعدة المشاركة، وتكوين حكومة انتقالية من التكنوقراط لمدة متفق عليها".
وأشار عبد الله لـ"إرم نيوز" إلى أن الحكومة الانتقالية "تكون مسؤوليتها توفير الخدمات الضرورية للمواطنين، والإحصاء السكاني، وإنشاء مفوضية الانتخابات، وإجازة قانون الانتخابات، ومن ثم إجراء الانتخابات".
وبدأت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا اجتماعات للقوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري لمناقشة الأزمة السودانية، وكيفية تطوير رؤية سياسية تسهم في التعجيل بإنهاء الحرب على أسس صحيحة وعادلة، وكيفية بناء جبهة مدنية واسعة مناهضة للحرب، وفق ما قاله المتحدث باسم العملية السياسية خالد عمر يوسف.
وأضاف يوسف: "نأمل أن يشكل الاجتماع دفعة لتعزيز الجهود السودانية لوضع حد لهذه الكارثة الماحقة (..) سنعمل بكل ما أوتينا من قوة لإسكات صوت البنادق عبر حل سياسي سلمي عادل ومنصف".
حق مشروع
واعتبر القيادي بقوى الحرية والتغيير، بشرى الصائم، أن "دعوة البرهان للانتخابات بهذه الطريقة تتعارض تمامًا مع ثورة ديسمبر، وتُلغي ودورها في إخراج البلاد من نظام الإنقاذ (نظام الرئيس السابق عمر البشير).
وشدد الصائم على ضرورة الوصول إلى "صيغة سياسية" لحل الأزمة السودانية، عبر العمل على توحيد المبادرات الداخلية والخارجية في مبادرة واحدة كخطوة أولى لجمع كل الأطراف.