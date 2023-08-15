ما "الصيغة" المقترحة من البرهان لحل الأزمة السودانية؟

تكمل الأزمة السودانية شهرها الرابع في ظل استمرار المعارك بين قوات الجيش والدعم السريع، وسط انسداد الأفق أمام أي حلول قريبة، رغم تعدد مبادرات الحل السياسي داخليًا وخارجيًا.

وطرح قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان في خطاب بثه التلفزيون الرسمي، الإثنين، ما قال إنها "صيغة سياسية" لحل الأزمة، وإخراج البلاد من النفق المظلم الذي دخلت فيه، منذ منتصف أبريل/نيسان الماضي.

وقال البرهان، إن القوات المسلحة تعمل على الوصول إلى"صيغة سياسية" مقبولة للجميع لإجراء الانتخابات، في وقت تجتمع القوى الموقعة على "الاتفاق الإطاري" في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا لبحث الأزمة السودانية.

تسوية سياسية

وقال القيادي في المؤتمر الشعبي (أحد الأحزاب الموقعة على الاتفاق الإطاري)، عبد العال مكين، إن الوضع السياسي والعسكري أفرز واقعًا، لا مفر فيه من التفاوض على تسوية سياسية تعيد الجيش للثكنات.

وأضاف مكين لـ"إرم نيوز": "دولة الحريات هي التي يجب أن تعقب انتهاء الحرب (..) لا بد من الرضوخ إلى القوة السياسية التي تطالب بالانتقال الديمقراطي، وتأسيس جيش مهني قومي وطني واحد".

وأكد البرهان في كلمة بثها التلفزيون السوداني، أن القوات المسلحة ستؤيد دولة القانون والحريات، مشيرًا إلى أن بلاده "تواجه أكبر مؤامرة في العهد الحديث"، على حد تعبيره.