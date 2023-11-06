محلل عسكري يكشف لـ"إرم نيوز" معلومات عن الدعم اللوجيستي خلال الحرب

وأضاف آل عبو، أنه يتم إيصال المواد الإغاثية بواسطة الجو وخصوصا في حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية كالفيضانات والحرائق التي قد تعزل بعض القرى ويتم إمدادها من خلال الإلقاء من الجو، وأيضا في حالات الزلازل قد تقطع الطرق بسبب هذه الزلازل وأيضا يمكن إغاثة القرى المنكوبة والمحاصرة بواسطة الإلقاء الجوي، وفي حالات الحروب والنزاعات المسلحة قد تُحاصَر مناطق يصعب الوصول إليها بسبب القصف والاشتباكات وهنا ستكون من الصعب عمليات الإمداد جوًا لخطورة وصول طائرات الإغاثة والتي قد تتعرض للنيران والسقوط وهذا الذي يجري حالياً في قطاع غزة عندما أصبح شمال قطاع غزة محاصراً بالكامل ولا يتمكن أحد من الوصول إلى الأقسام الشمالية منه وتتم عملية التزويد وإلقاء المواد الإغاثية بواسطة طائرات النقل العسكرية.

وفي قطاع غزة وخلال الساعات الماضية أصبح المستشفى الميداني الأردني محاصراً بعد أن قامت القوات الإسرائيلية بتطويق القطاع، وبسبب القصف والاشتباكات في كافة مناطق شمال قطاع غزة أصبح المستشفى الميداني الأردني الذي يقع في منطقة تل الهوى إلى الجنوب من مدينة غزة- وهو المستشفى الذي وجد عام 2009 والذي يتسع لحوالي 90 سريرا للمرضى- محاصرا بالكامل وأصبح مهددا بالإغلاق ما لم يتم إغاثته؛ وهذا ما قامت به القوة الجوية الأردنية عندما قامت الليلة الماضية بإرسال طائرة نقل عسكرية وألقت مواد إغاثة ومواد تموين طبية لهذا المستشفى للعمل على استمرارية عمله وتقديم الخدمات الطبية لأهالي شمال غزة.

وقال آل عبو إنه يبدو أن هذه العملية الإغاثية تمت بالاتفاق مع الجيش الإسرائيلي لضمان عدم تعرض الطائرة لنيران الأسلحة الإسرائيلية وتم إلقاء هذه المواد الإغاثية إلى المستشفى الميداني.

واختتم المحلل العسكري والإستراتيجي بقوله، لكن إلى متى سوف يبقى هذا المستشفى تحت الحصار؟ وأيضا ما الذي سيجري لبقية المستشفيات التي لم تتلق أي دعم لوجستي أو إغاثي؟ هل ستغلق هذه المستشفيات أم تبقى تحت رحمة الحصار والنيران الإسرائيلية؟.