ترامب: إسرائيل وغزة قضية معقدة لكننا سنحلها

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في بيان مشترك مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، بمناسبة زيارته للمملكة المتحدة، إن "إسرائيل وغزة قضية معقدة، لكننا سنحلها".

وردًّا على أسئلة الصحفيين، قال إنه "يريد إطلاق سراح الرهائن الآن"، بحسب "رويترز".

وأكد ستارمر بدوره مناقشة "القضية الإسرائيلية الفلسطينية" مع ترامب، مضيفا أنهما "متفقان تماما على الحاجة إلى سلام وخارطة طريق".

لكن ترامب عقب بالقول إنه على "خلاف" مع ستارمر بشأن الاعتراف بدولة فلسطينية.