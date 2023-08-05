مقتل شاب فلسطيني برصاص مستوطنين شمال الضفة الغربية

قُتل شاب فلسطيني برصاص المستوطنين الإسرائيليين، خلال اقتحامهم قرية برقة، شمال الضفة الغربية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية وفاة الشاب قصي جمال معطان، البالغ 19 عاما، برصاص المستوطنين في قرية برقة.

وأفاد شهود عيان بأن مجموعات من المستوطنين المسلحين اقتحموا مناطق في النواحي الغربية والشمالية من برقة، بحماية القوات الإسرائيلية.

واندلعت مواجهات عنيفة مع أهالي القرية الذين حاولوا التصدي للمستوطنين؛ للدفاع عن أراضيهم.

وأطلق المستوطنون الرصاص الحي بشكل عشوائي تجاه الفلسطينيين، ما أدى لإصابة شاب بجروح خطيرة بالرصاص.

كما أكدت مصادر فلسطينية أن المستوطنين أحرقوا، خلال المواجهات المستمرة، سيارتين تعود ملكيتهما لفلسطينيين.