الرئيس التونسي يرفض أن تكون بلاده "حارس حدود" لأوروبا
أكد الرئيس التوني قيس سعيّد، السبت، أن بلاده ترفض أن تصبح "حارس حدود" للدول الأخرى، وذلك قبيل زيارة من المقرر أن يجريها قادة أوربيون متخوفون من ارتفاع أعداد المهاجرين الذين يتوجهون نحو أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط.
ومن المقرر أن يجري كلّ من رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين، ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، زيارة إلى تونس، الأحد، سيعرضون خلالها المساعدة على تونس لمواجهة أزمتها المالية، بحسب ما صرحت به ميلوني، الجمعة.
وخلال زيارة إلى مدينة صفاقس الساحلية التي تعتبر معبراً بالنسبة للمهاجرين نحو إيطاليا ومنها إلى باقي الدول الأوروبية، قال سعيّد إن "أي حلّ لا يمكن أن يكون على حساب تونس. لن نكون حارساً لدولهم".
وأثار تخفيض وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، يوم الجمعة، تصنيف تونس إلى درجة أعمق في النطاق السلبي، مخاوف الدول الأوروبية من أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع في موجات الهجرة عبر البحر الأبيض المتوسط من تونس، لا سيما وأن قرار وكالة "فيتش" سيزيد من الأعباء الاقتصادية على تونس.
ومع رفض الرئيس التونسي الإصلاحات الاقتصادية اللازمة للإفراج عن القروض، تعثرت حزمة الإنقاذ من صندوق النقد الدولي لبضعة أشهر، وقد حثت إيطاليا صندوق النقد على استكمال القرض، في حين ناشدت الدول المانحة الرئيس التونسي بـ"تغيير المسار".
وزادت عمليات عبور البحر المتوسط المحفوفة بالمخاطر بعد أن أعلن سعيّد عن حملة ضد المهاجرين من جنوب الصحراء الكبرى في فبراير/شباط مستخدماً لغة ندد بها الاتحاد الأفريقي ووصفها بأنها "عنصرية"، وهو ما رفضه الرئيس التونسي.