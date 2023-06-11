الرئيس التونسي يرفض أن تكون بلاده "حارس حدود" لأوروبا

أكد الرئيس التوني قيس سعيّد، السبت، أن بلاده ترفض أن تصبح "حارس حدود" للدول الأخرى، وذلك قبيل زيارة من المقرر أن يجريها قادة أوربيون متخوفون من ارتفاع أعداد المهاجرين الذين يتوجهون نحو أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط.

ومن المقرر أن يجري كلّ من رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين، ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، زيارة إلى تونس، الأحد، سيعرضون خلالها المساعدة على تونس لمواجهة أزمتها المالية، بحسب ما صرحت به ميلوني، الجمعة.