مصادر لـ"إرم نيوز": حزب الله رضخ للتهديدات الإسرائيلية وأخلى مواقع عسكرية

قالت مصادر عسكرية لبنانية رفيعة المستوى، اليوم الاثنين، إن ميليشيا حزب الله، بدأت تخلي مواقع من قادة عسكريين مستهدفين من إسرائيل.

وأضافت المصادر، في تصريحات أدلت بها لـ"إرم نيوز" إن إسرائيل بعثت إلى ميليشيا "حزب الله" رسائل مبطنة تحمل "إهانات" من خلال استهداف قادة ميدانيين وعسكريين للحزب في مواقع لهم بمناطق في الجنوب، وأيضا مناطق حدودية في الشرق مع سوريا، في حين أنها تركت قادة سياسيين بارزين في الميليشيا دون التعرض لهم على الرغم من رصد تحركاتهم وأماكنهم بشكل مباشر.

وكشفت المصادر، أن ميليشيا حزب الله ، أخلت بالفعل عدة مواقع عسكرية لها، وأيضا أخلت غرف عمليات كان يستقر فيها مسؤولون عسكريون، لاتخاذ ما هو مطلوب لتأمين هذه المواقع وإنشاء ممرات للقادة العسكريين الميدانيين.

وتابعت المصادر:" تم سحب بعض القيادات العسكرية للحزب بعيدا عن أي مواقع للميليشيا، لحين معالجة الأمر".

وكشفت المصادر في هذا الصدد، إن إسرائيل اغتالت من خلال غارات جوية أو ضربات عبر "مسيرات" خلال الشهرين الماضيين مارس وأبريل، ما يصل إلى 30 مسؤولا وقياديا عسكريا بالميليشيا فضلا عن عناصر عسكرية في مواقع عدة بمناطق بالداخل اللبناني بالشرق والجنوب، وبعض هذه المواقع بعمق الـ20 كم داخل لبنان.