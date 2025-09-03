logo
العالم العربي

إسرائيل تعتقل محافِظة رام الله ليلى غنّام (فيديو)

إسرائيل تعتقل محافِظة رام الله ليلى غنّام (فيديو)
ليلى غنام في لقطة سابقةالمصدر: من صفحة ليلى غنام على فيسبوك
إرم نيوز
إرم نيوز
03 سبتمبر 2025، 6:58 م

احتجز الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، محافِظة رام الله ليلى غنّام، على حاجز عسكري قبل الإفراج عنها.

وأظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي جنديًا إسرائيليًا وهو يدقق في أوراق غنّام، بعد توقيف مركبتها الخاصة على حاجز عطارة العسكري، شمالي مدينة رام الله.

وأوقف الجيش الإسرائيلي مركبة المسؤولة الفلسطينية وباشر بتفتيشها، وهو ما اعتبرته غنّام "سياسة ممنهجة" للتنكيل بالفلسطينيين.

وقالت غنّام في بيان: "ما جرى جزء من سياسة ممنهجة يمارسها الاحتلال من عربدة وتنكيل واحتجاز بحق أبناء الشعب الفلسطيني في محاولة لكسر إرادته".

وأضافت أن "مثل هذه الممارسات لن تزيد شعبنا إلا إصرارًا على التمسك بحقوقه، وصمودًا في مواجهة الاحتلال".

