أول تعليق من حميدتي على الاشتباكات مع الجيش السوداني

اعتبر قائد قوات الدعم السريع السودانية، الفريق أول محمد حمدان دقلو، اليوم السبت، أن قواته اضطرت للدخول في مواجهة، وذلك في أول تعليق له على الاشتباكات، التي دارت منذ الصباح بين الجيش السوداني وقواته في عدة مناطق بالعاصمة الخرطوم.