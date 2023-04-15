العالم العربي
أول تعليق من حميدتي على الاشتباكات مع الجيش السوداني
اعتبر قائد قوات الدعم السريع السودانية، الفريق أول محمد حمدان دقلو، اليوم السبت، أن قواته اضطرت للدخول في مواجهة، وذلك في أول تعليق له على الاشتباكات، التي دارت منذ الصباح بين الجيش السوداني وقواته في عدة مناطق بالعاصمة الخرطوم.
وقال حميدتي، في تصريحات صحفية: "إن الجيش يحاول تنفيذ انقلاب"، متهما إياه بـ"تنفيذ مؤامرة لأنصار البشير".
وأضاف قائد قوات الدعم السريع، أن "الاشتباكات ستنتهي قريبا جدا وملتزمون بالحكم المدني الكامل"، مشيرا إلى أن الاشتباكات "ستؤدي إلى حل سلمي وتسليم المجرمين للعدالة".