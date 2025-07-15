السيسي: نثمن حرص ترامب على تسوية أزمة سد النهضة

ثمن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول تسوية ملف أزمة سد النهضة الإثيوبي.

وكتب السيسي في منشور عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" أن "مصر تثمن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تبرهن على جدية الولايات المتحدة تحت قيادته في بذل الجهود لتسوية النزاعات ووقف الحروب".

وأضاف: "تؤكد مصر ثقتها في قدرة الرئيس ترامب على حل المشاكل المعقدة، وإرساء السلام والاستقرار والأمن في مختلف ربوع العالم، سواء كان ذلك في أوكرانيا، أو الأراضي الفلسطينية، أو أفريقيا".

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وأشار السيسي إلى أن بلاده تقدر حرص الرئيس ترامب على التوصل إلى اتفاق عادل يحفظ مصالح الجميع حول السد الإثيوبي، وتأكيده على ما يمثله النيل لمصر كمصدر للحياة.

وأكد أن "مصر تجدد دعمها لرؤية الرئيس ترامب في إرساء السلام العادل والأمن والاستقرار لجميع دول المنطقة والعالم".

وكان ترامب قال في وقت سابق، إن بلاده تعمل على حل مشكلة سد النهضة "بسرعة كبيرة".

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وقال ترامب خلال لقائه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته في المكتب البيضاوي، إن واشنطن عملت على "ملف مصر مع جارتها المجاورة، وهي دولة كانت جارة جيدة وصديقًا لنا، لكنها قامت ببناء سد أغلق تدفّق المياه إلى ما يُعرف بنهر النيل".

وبين ترامب أن السد يمثل "مشكلة كبيرة وأن إدارته ستحلها".