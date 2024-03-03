مصر.. تأجيل محاكمة المتهمين بقتل اللواء اليمني حسن العبيدي
قررت محكمة الجنايات في مصر، الأحد، تأجيل محاكمة المتهمين بقتل اللواء اليمني حسن العبيدي، الذي قُتل داخل مسكنه في مصر، إلى جلسة 6 آذار/ مارس المقبل، لاستعداد هيئة الدفاع للمرافعة.
وأمرت المحكمة الباحث الاجتماعي بإعداد تقرير عن المتهمين الثاني والرابع، كونهما تحت السن القانوني، حيث حضر المتهمون صباح الأحد إلى المحكمة وسط حراسة مشددة، كما حضرت أسرتا المتهمين الثاني والرابع اللذين بدا عليهما الحزن والقلق.
وكان عُثر على القيادي في الجيش اليمني، حسن العبيدي، مقتولاً داخل شقته في العاصمة المصرية القاهرة.
وأعلنت وزارة الداخلية المصرية، في بيان على حسابها بموقع "إكس"، أن أجهزتها وتحرياتها تمكنت من ضبط 4 متهمين، قالت إنهم أقروا بارتكاب الجريمة، بعد أن تعرّف اثنان منهما على المجني عليه، واتفقا على سرقته بمساعدة الآخرين.
وقالت الوزارة: "استغلا استضافة المذكور لهما في منزله مساء الجمعة 16 فبراير/شباط الجاري، وقاما بدسّ أقراص منوّمة له داخل مشروب في محاولة لتخديره، وتمكن الاثنان الآخران من الدخول لمسكنه، وتهديده بسلاح أبيض، إلا أنه قاومهم، فاعتدوا عليه وكبّلوه وأسقطوه أرضًا، ما أدى إلى وفاته".
وكشفت التحقيقات أن المتهمين استولوا على مبالغ مالية ومقتنيات شخصية، بالإضافة إلى سيارة مستأجرة كانت متواجدة بالقرب من سكنه، ولاذوا بها بالفرار.
وأشارت الوزارة إلى أنها ضبطت الأسلحة المستخدمة في الجريمة، والمسروقات، والسيارة المستأجرة.