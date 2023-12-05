الطاقة والأوضاع الإقليمية.. محادثات بالغة الأهمية تنتظر بوتين في أبوظبي والرياض

يعتزم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي سيحل بالإمارات والسعودية، غدا الأربعاء، مناقشة عدد من الملفات المتعلقة بالطاقة والسياسة الإقليمية.

ومن المرتقب أن يتطرق خلال زيارته إلى أبوظبي، ملفات التعاون والقضايا الدولية مع التركيز على الوضع في الشرق الأوسط. وفي المملكة العربية السعودية، سيناقش بوتين ملفات الاقتصاد والاستثمارات والقضايا الإقليمية، بحسب بيان صادر عن الكرملين.

وجاء في البيان ذاته: "من المتوقع خلال المباحثات مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، النظر في حالة وآفاق تطوير التعاون متعدد الأوجه بين روسيا والإمارات، بالإضافة إلى القضايا الدولية الراهنة مع التركيز على الوضع في الشرق الأوسط والمنطقة".

وبحسب الكرملين، فإنه من المقرر أن يلتقي بوتين في الرياض مع ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي محمد بن سلمان.

وأوضح البيان "يعتزم الرئيس في الرياض، مناقشة قضايا التعاون الثنائي في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية، ومختلف جوانب التفاعل في صيغ متعددة الأطراف، وتبادل وجهات النظر حول القضايا المطروحة على جدول الأعمال الإقليمي والدولي".

من جانب آخر، ذكرت وسائل إعلام ايرانية، أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي سيتوجه إلى العاصمة الروسية موسكو، يوم الخميس المقبل، للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين.