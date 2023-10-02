الرئيس العراقي: نسعى للتوصل لاتفاق مع تركيا أسوة بإيران

كشف الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد عن مساعٍ عراقية للتوصل إلى اتفاق مع تركيا ينهي المشاكل، أسوة بما حدث مع إيران.

وقال في مقابلة مع "الحدث" إن الخروقات التركية مستمرة على مدار اليوم في كردستان، معربًا عن رفضه لتلك الخروقات التي تشهدها السليمانية وأربيل ودهوك ومناطق كردستان.

وشدد على أن خروقات تركيا تقتل مدنيين وعليها أن تراعي وضع العراق، على حد تعبيره، مؤكدًا أن العراق لا يقبل الضربات التركية المتكررة أو وجود قواعد عسكرية تركية في إقليم كردستان العراق.