حرب غزة تربك الدبلوماسية الأمريكية

وضعت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة الدبلوماسية الأمريكية في "موقف محرج"، مع تمسك تل أبيب بالمضي في الحرب "حتى القضاء على حماس"، ودعوات واشنطن إلى تجنب الخسائر في صفوف المدنيين وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية.

وقال تقرير لإذاعة فرنسا الدولية إنّ "هذا الصراع وضع الدبلوماسية في موقف محرج، اعتبارا للعلاقات التي وحّدت واشنطن وتل أبيب منذ إنشاء إسرائيل عام 1948، والدليل على ذلك، الجولة التي يقوم بها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن حاليا، إذ زار إسرائيل للمرة الثالثة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023".

وبحسب التقرير، "توضّح الزيارة الأهمية التي توليها واشنطن لهذا الصراع، والصعوبة التي تواجهها في إظهار الدعم الثابت لتل أبيب، كما فعلت الولايات المتحدة دائمًا منذ عام 1948، خاصة في الفترات الصعبة".

وأضاف أن الزيارة تهدف أيضا إلى "الضغط على الحكومة الحالية المنخرطة في حرب لا هوادة فيها ضد حماس من خلال قصف واسع النطاق على غزة، أوقع آلاف القتلى بين المدنيين، ووضع إنساني كارثي لحوالي ثلثي سكان القطاع الذين فروا من جحيم شمال الإقليم ليجدوا أنفسهم في الجنوب، أقل عرضة للخطر ولكن في ظروف معيشية مأساوية".

وتابع التقرير: "في مواجهة الإدانة المتزايدة من المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية، غيّر الرئيس الأمريكي جو بايدن موقفه الأولي، الذي كان بمثابة دعم مطلق لعمل الحكومة والجيش الإسرائيلي، ولا تزال هذه الحجة قائمة، وتؤكد واشنطن أنّ لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، والرغبة بتدمير حماس في غزة".