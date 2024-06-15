عملية رفح تقترب من نهايتها والرادار الإسرائيلي يرصد الجبهة اللبنانية

أفاد تقرير نشرته هيئة البث الإسرائيلية، بأن مسؤولين أمنيين كبارا في إسرائيل، قدروا أن موعد نهاية العملية العسكرية في رفح سيكون بعد أسبوعين.

وبحسب التقرير، قال المسؤولون "سنصل إلى نهاية المرحلة الثانية في غزة، ولا يوجد بديل لحماس"، منوهين بأن "الوضع يتحول من النجاح إلى الفشل".

ورجحت المصادر أن "يقرر المستوى السياسي بعد انتهاء عملية رفح، ما إذا كانت جبهة القتال في غزة هي الرئيسة أو الجبهة مع لبنان"، لافتة إلى ضرورة وجود "خطة سياسية إقليمية في نهاية المرحلة الثانية، نحن سنحتفظ بالسيطرة على ممر نتساريم ومحور فيلادلفيا ومعبر رفح حتى عندما ينهي الجيش الإسرائيلي نشاطه".

ونقل التقرير عن مسؤول سياسي كبير قوله، "لن ترغب أي آلية بالدخول إلى القطاع طالما لم يتم القضاء على حماس، نحن نحقق إنجازات مهمة للمفاوضات، الحرب لها ثمن، نحن بحاجة إلى الوقوف بثبات على ثماني جبهات تم حسمها".