ملك الأردن: أتطلع دوما للعمل مع أخي محمد بن زايد

أشاد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بنتائج زيارته الأخيرة إلى دولة الإمارات، والتي التقى خلالها رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ومسؤولين آخرين.

وفي تغريدة عبر "تويتر"، شكر الملك عبدالله الثاني دولة الإمارات على حسن الاستقبال، قائلًا "كنت والحسين (الأمير الحسين بن عبدالله ولي العهد الأردني) بين أهلي وإخوتي في ضيافة أخي العزيز سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان يوم أمس".

وأضاف "أتطلع دومًا للعمل مع أخي لتطوير علاقاتنا بما يحقق الازدهار والرفاهية لشعبينا الشقيقين، ويعزز أواصر التعاون الوثيق بين بلدينا".