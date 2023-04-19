ملك الأردن: أتطلع دوما للعمل مع أخي محمد بن زايد
أشاد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بنتائج زيارته الأخيرة إلى دولة الإمارات، والتي التقى خلالها رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ومسؤولين آخرين.
وفي تغريدة عبر "تويتر"، شكر الملك عبدالله الثاني دولة الإمارات على حسن الاستقبال، قائلًا "كنت والحسين (الأمير الحسين بن عبدالله ولي العهد الأردني) بين أهلي وإخوتي في ضيافة أخي العزيز سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان يوم أمس".
وأضاف "أتطلع دومًا للعمل مع أخي لتطوير علاقاتنا بما يحقق الازدهار والرفاهية لشعبينا الشقيقين، ويعزز أواصر التعاون الوثيق بين بلدينا".
واستقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، الثلاثاء، العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الذي وصل الإمارات، أمس، في زيارة رسمية.
وذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية "وام" أن الرئيس الإماراتي والعاهل الأردني بحثا "العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين، ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك".
وبحسب الوكالة، أقام الشيخ محمد بن زايد، مأدبة إفطار، تكريمًا للملك عبدالله الثاني.
ومن جهته، قال الديوان الملكي الأردني عبر "تويتر"، إن العاهل الأردني وصل إلى مطار البطين في العاصمة أبوظبي برفقة ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.
وأكد أن اللقاء تناول سبل توسيع التعاون بين البلدين في شتى المجالات، بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين.