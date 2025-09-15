قمة الدوحة.. حراك عربي لافت لكبح التصعيد الإسرائيلي (إنفوغراف)

تنعقد اليوم في العاصمة القطرية الدوحة قمة عربية وإسلامية طارئة، في خطوة استثنائية جاءت على خلفية الهجوم الإسرائيلي الأخير على الدوحة وما خلفه من تداعيات خطيرة تهدد استقرار المنطقة وتقوض أي فرصة للسلام.

وتقدمت دولة قطر بالدعوة رسمياً لعقد القمة، فيما أيدت منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية الدعوة بشكل عاجل، تقديراً لحساسية الوضع وضرورة التحرك السريع.

ويحضر القمة عدد من أبرز الزعماء والشخصيات السياسية في المنطقة، من بينهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إلى جانب ممثلين رفيعي المستوى من السعودية، ومصر، وباكستان، وماليزيا، والعراق، وموريتانيا.

وأوضحت مصادر مطلعة أن الهدف الرئيس من القمة يتمثل في إدانة العدوان الإسرائيلي على الدوحة، وإعادة طرح القضية الفلسطينية في صدارة الاهتمام الدولي، بالإضافة إلى توحيد الموقف العربي والإسلامي تجاه التصعيد الأخير، وبحث سبل الضغط السياسي والاقتصادي على إسرائيل.

ويشتمل جدول أعمال القمة على صياغة بيان موحد يدين الاعتداء، ودراسة إمكانية تجميد أو مراجعة اتفاقيات التطبيع، بالإضافة إلى دعم جهود الوساطة لوقف إطلاق النار، والتحرك عبر الأمم المتحدة والمحاكم الدولية لضمان حماية حقوق الشعوب العربية والفلسطينية.

وأكدت الجهات المشاركة أن هذه القمة الطارئة تشكل رسالة واضحة بأن المنطقة لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه أي اعتداء على أراضيها أو سيادتها، وأن المجتمعين يسعون لتنسيق خطوات عملية لحماية الاستقرار الإقليمي وإحياء مسار السلام العادل والشامل.