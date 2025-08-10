للتأكد من المجاعة.. رياض منصور يطالب بلجنة تقصي حقائق في غزة (فيديو)

طالب مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، مجلس الأمن بتشكيل لجنة تقصي حقائق مدعومة بصحفيين للتحقق من حدوث مجاعة في غزة، تزامنا مع أمر أعلن عنه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بالسماح لصحفيين أجانب دخول القطاع، لتوثيق ما يحدث فيه.

واعتبر نتنياهو في وقت سابق من مساء الأحد أن توجيهه للجيش بالسماح لمزيد من الصحفيين الأجانب دخول القطاع يأتي كي "يتمكنوا من توثيق ما يحدث في ظل التقارير المشوهة والكاذبة من جميع أنحاء العالم حول الوضع في غزة"، على حد قوله.

وقال منصور إن إسرائيل دمرت قطاع غزة، وملايين الضحايا يعيشون معاناة لا يتصورها العقل.

وبين مندوب فلسطين في مجلس الأمن رياض منصور أن السلطة الفلسطينية "مستعدة لتولي الحكم والأمن في غزة".

وأكد منصور أن إعلان نيويورك لوقف الحرب في غزة يجب أن ينفذ فوراً، مشددا على ضرورة إنهاء العمليات العسكرية لحماية المدنيين وتحقيق السلام.

وأشار مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة إلى أن السلطة الفلسطينية مستعدة لتولي مسؤولية الحكم والأمن في قطاع غزة، داعياً إلى تعزيز الوحدة الوطنية والعمل على تخفيف معاناة السكان هناك.

وتابع مندوب فلسطين بأن "إسرائيل لو كانت جادة في وقف الحرب لرحبت بإعلان نيويورك ودعمته"، لافتاً إلى أن استمرار العمليات العسكرية يزيد من تعقيد الوضع ويهدد فرص السلام.