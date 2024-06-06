"الأونروا": إسرائيل قصفت مدرسة في غزة "دون سابق إنذار"

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، اليوم الخميس، إن إسرائيل قصفت "دون سابق إنذار" مدرسة تابعة لها في قطاع غزة لجأ إليها آلاف النازحين الفلسطينيين.

وأوضح المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني عبر منصة "إكس"، "تعرَّضت مدرسة أخرى تابعة للأونروا تحولت إلى ملجأ، لهجوم، هذه المرة في النصيرات في المناطق الوسطى. تعرضت للقصف من قبل القوات الإسرائيلية خلال الليل دون سابق إنذار للنازحين أو للأونروا".

وأشار لازاريني إلى أن المدرسة كانت تؤوي 6 آلاف نازح عندما تعرضت للقصف، بحسب وكالة "فرانس برس".

وكان الجيش الإسرائيلي قد قال إن طائراته نفذت ضربة جوية "دقيقة ومميتة" على مدرسة تابعة للأونروا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة قال إنها تؤوي "مجمعًا لحماس".

وفي وقت سابق الخميس، أكد مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح استقبال "37 شهيدًا" جراء الغارة على مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

تجاهل القانون الدولي

وأضاف المفوض العام للأونروا، "إن مهاجمة أو استهداف أو استخدام مباني الأمم المتحدة لأغراض عسكرية كل ذلك يعد تجاهلاً صارخًا للقانون الدولي الإنساني".

وأوضح لازاريني، أن المنظمة الأممية "تتقاسم إحداثيات جميع منشآتها (بما في ذلك هذه المدرسة) مع الجيش الإسرائيلي، وأطراف النزاع الأخرى".

وأكد لازاريني أن "استهداف مباني الأمم المتحدة أو استخدامها لأغراض عسكرية لا يمكن أن يصبحا القاعدة الجديدة" المعتمدة.