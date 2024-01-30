قلق عراقي بعد استهداف قوات أمريكية على الحدود الأردنية السورية

أعلنت الحكومة العراقية، الإثنين، عن قلقها من مقتل 3 جنود أمريكيين، بعد تعرضهم لهجوم بطائرة مسيرة على الحدود السورية الأردنية، وسط توقعات بردّ أمريكي مختلف.

وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي "إنها تستنكر التصعيد المستمرّ وخصوصاً الهجوم الأخير الذي وقع على الحدود السورية - الأردنية، كما تتابع بقلق بالغ التطورات الأمنية الخطيرة في المنطقة".

وأضاف، في بيان، أنه "في الوقت الذي يدعو فيه العراق إلى وقف دوامة العنف، فإنه يؤكد استعداده للعمل على رسم قواعد تعامل أساسية تجنب المنطقة المزيد من التداعيات، والحيلولة من دون اتساع دائرة الصراع".

وحذر العوادي من أن "انعكاس هذه التطورات يهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي، ويقوض جهود مكافحة الإرهاب والمخدرات، وكذلك يعرض التجارة والاقتصاد وإمدادات الطاقة للخطر".