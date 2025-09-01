مباحثات بين دمشق وبيروت حول ملف المعتقلين السوريين في لبنان

بحث مسؤولون سوريون ولبنانيون ملف ‌المعتقلين والمفقودين السوريين في لبنان، على ما ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، اليوم الاثنين.

وقال الوكالة الرسمية، إن مدير الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية والمغتربين السورية محمد يعقوب العمر برفقة وفد من الوزارة التقى مع نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني طارق متري.

وقال العمر عبر حسابه على منصة" إكس"، إنه تم خلال اللقاء بحث ملف ‌المعتقلين والمفقودين السوريين في لبنان، وعدد من القضايا المشتركة، لافتًا إلى أنه تم التأكيد على أهمية تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين على أساس التعاون والتنسيق المتبادل.

وفي شهر كانون الثاني/يناير الماضي، اتفقت السلطات السورية مع لبنان على استرداد جميع المعتقلين السوريين في السجون اللبنانية، وتأمين الحدود من الجانبين، والتعاون في ملف مكافحة المخدرات.

وقالت وزارة الخارجية السورية أن الاتفاق شمل أيضاً متابعة قضية العهد المالية المفقودة للسوريين في البنوك اللبنانية، وتشكيل لجان مشتركة على كافة المستويات السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية.