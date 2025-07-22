غوتيريش: أهوال غزة لا مثيل لها في التاريخ الحديث

اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الثلاثاء، أن الأهوال التي يشهدها قطاع غزة بسبب الحرب بين إسرائيل وحماس، خصوصاً على صعيد أعداد القتلى والدمار الواسع النطاق، "لا مثيل لها في التاريخ الحديث".

وقال غوتيريش، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "تكفي مشاهدة الرعب الذي يدور في غزة، مع مستوى من الموت والدمار لا مثيل له في التاريخ الحديث. سوء التغذية يتفاقم، والمجاعة تقرع كل الأبواب"، وفق "فرانس برس".

واتهمت الأمم المتحدة، الثلاثاء، الجيش الإسرائيلي بقتل أكثر من ألف شخص عند نقاط توزيع المساعدات في غزة منذ نهاية مايو (أيار)، غالبيتهم كانوا قرب مواقع مؤسسة غزة الإنسانية المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل.

يأتي ذلك في وقت أعلن فيه مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة، الدكتور محمد أبو سلمية، أن "21 طفلا توفوا بسبب سوء التغذية والمجاعة" في مختلف مناطق القطاع، مع وصول الكارثة الإنسانية التي تطال سكان القطاع مستويات غير مسبوقة من الجوع، وفي ظل توسيع القوات الإسرائيلية عملياتها.

وطالبت 25 دولة غربية بإنهاء الحرب المدمرة المستمرة منذ 21 شهرا "على الفور"، معتبرة أن معاناة المدنيين الذين تتهددهم المجاعة بلغت "مستويات غير مسبوقة".

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اندلعت حرب غزة بعد هجوم مباغت شنته حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 على جنوب إسرائيل، التي ردت بحرب مدمرة على القطاع.