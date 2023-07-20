الجفاف يهدد أنماط حياة البشر والحيوانات في العراق

يربت مصطفى أحمد بيد حانية على جسد جاموس الماء قبل أن يربط كيس العلف حول رقبته، وهو يرعى القطيع الذي يملكه والده في محافظة النجف جنوب العراق.

هذا النشاط توارثته العائلة على مدى أجيال، قبل أن يصبح شُح المياه سيفًا مصلتًا يهدد بقطع الأرزاق، وتغيير نمط الحياة بالكامل.

ويشكل العراق جزءًا مما يعرف بمنطقة "الهلال الخصيب"، وهي الأرض الممتدة من ساحل البحر المتوسط ​​إلى الخليج، ويعيش أهلها على الزراعة منذ آلاف السنين.