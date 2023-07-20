الجفاف يهدد أنماط حياة البشر والحيوانات في العراق
يربت مصطفى أحمد بيد حانية على جسد جاموس الماء قبل أن يربط كيس العلف حول رقبته، وهو يرعى القطيع الذي يملكه والده في محافظة النجف جنوب العراق.
هذا النشاط توارثته العائلة على مدى أجيال، قبل أن يصبح شُح المياه سيفًا مصلتًا يهدد بقطع الأرزاق، وتغيير نمط الحياة بالكامل.
ويشكل العراق جزءًا مما يعرف بمنطقة "الهلال الخصيب"، وهي الأرض الممتدة من ساحل البحر المتوسط إلى الخليج، ويعيش أهلها على الزراعة منذ آلاف السنين.
لكن الأوضاع تغيرت والأحوال تبدلت، وأصبح كل شيء مهددًا بالدمار لعدة عوامل، ومجموعة أسباب، من بينها: بناء السدود على منابع نهري دجلة والفرات، وتراجع هطول الأمطار، وعقود من الصراعات.
قال أحمد عبد الحسين، والد مصطفى، إن النقص الحاد في المياه بحي المشخاب الذي يعيشون فيه أصبح يفرض عليه بيع أفراد القطيع واحدًا تلو الآخر، وهو شيء يترتب عليه إحساس بالألم وشعور بالمرارة، خاصة لدى الابن.
ومؤخرًا، فقد القطيع عجلًا صغيرًا يبلغ من العمر شهرين.
وقال مصطفى (13 عامًا): "أشعر بالأسى لفقده لأنني أحبها فعلًا.. الآن أصبح لدينا تسعة فقط".
وكان عدد القطيع العام الماضي 20 رأسًا.