السودان.. اشتباكات عنيفة في محيط مقر سلاح المدرعات

وذكر ناشطون بأن قوات الجيش وسعت نطاق الاشتباكات في مناطق تمركز قوات الدعم السريع بأحياء القوز والرميلة وجبرة، جنوبي الخرطوم.

في غضون ذلك، نفذ الجيش السوداني، السبت، طلعات استطلاع جوي في مدينتي الخرطوم وأم درمان، فيما كانت قوات الدعم السريع تطلق المضادات الأرضية.

وأعلنت قوات "الدعم السريع" تسليم 14 من جرحى قوات الجيش للجنة الدولية للصليب الأحمر، دون تأكيد أو نفي من الجيش أو الصليب الأحمر.

اقتحام مستشفى الشهداء

وواجهت قوات الدعم السريع اتهامات باقتحام مستشفى الشهداء في مدينة بحري، والتسبب بتحطيم البنية التحتية والاعتداء على الكوادر الطبية.

وأعلنت اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان مقتل اختصاصي مختبر ووقوع اعتداء موسع على مستشفى الشهداء بالدروشاب، مما أدى لخروجه عن الخدمة.