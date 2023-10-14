خالد مشعل: كتائب القسام أقرت "طوفان الأقصى".. وبعض الأخطاء ارتكبت

وذهب إلى أن القواعد التي تنتهجها كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس، في القتال "مستمدة من تعاليم الدين الحنيف، وقد سمعتم توجيهات قائد القسام وهو يقول: لا تقتلوا طفلًا، ولا امرأة، ولا شيخًا".

وأقر مشعل بوقوع بعض الأخطاء، وقال: "هناك بعض الأخطاء في الحرب، لكن بالمطلق لا يوجد أي تعمد لقتل المدنيين".

وأوضح أنه بدون امتلاك كتائب القسام لأسلحة دقيقة وتكنولوجيا متقدمة ما كانت تقع هذه الأخطاء، مضيفًا: "في المقابل، الاحتلال ومن خلفه كل إمكانيات أمريكا والغرب يتعمد القتل، بل ينفذ إبادة جماعية بحق المدنيين".

وردًا على الاتهامات بوقوف إيران وراء "طوفان الأقصى"، شدد مشعل على أن قرار العملية اتخذ وخُطط وأُعد له في فلسطين من قبل كتائب القسام فقط.

وتابع أن موعد "طوفان الأقصى" جاء "مرتبطًا بجرائم الاحتلال وانتهاكاته المتصاعدة في المسجد الأقصى والقدس"، وقال: "كل المقاومة الفلسطينية هي حق، ووجودها مرتبط بوجود الاحتلال".

واتهم مشعل العالم "بالتعامل مع القضية الفلسطينية وحماس بازدواجية عالية، قبل 7 أكتوبر وبعده كذلك"، وقال: "المرحوم الرئيس ياسر عرفات قبل التسعينيات كان إرهابيًا، وبعد أوسلو أصبح بطل السلام، ثم عادوا وقالوا عنه إرهابيًا وقتلوه بالسم".