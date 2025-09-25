logo
القضاء الفرنسي يدين ساركوزي في قضية أموال القذافي

ساركوزي وزوجتهالمصدر: (أ ف ب)
إرم نيوز
إرم نيوز

دانت محكمة الجنايات في باريس، الخميس، الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي بتهمة التآمر الجنائي في قضية تمويل الزعيم الليبي السابق معمر القذافي لحملته الانتخابية في العام 2007.

في المقابل برّئ ساركوزي البالغ 70 عاما من تهمة الفساد. وأوضحت رئيسة المحكمة أن الرئيس السابق أدين بتهمة التآمر الجنائي لأنه "سمح لكبار معاونيه (...) بالتحرك من أجل الحصول على دعم مالي" من جانب النظام الليبي.

يقول المحققون إن ساركوزي "أبرم اتفاقا فاسدا مع الحكومة الليبية، تضمن اتهامات بتورط عملاء ليبيين وإرهابي مدان وتجار أسلحة، إضافة إلى إرسال ملايين اليوروهات في حقائب إلى باريس".

ونفى ساركوزي مرارا ارتكاب أي مخالفات، مؤكدا أن القضية ملفقة وتستند إلى دوافع سياسية. ويواجه ساركوزي معارك قانونية منذ مغادرته منصبه.

