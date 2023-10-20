قيادي يمني يكشف لـ "إرم نيوز" معلومات استخباراتية حول استهداف الحوثي للبارجة الأمريكية

ارتباط وثيق بإيران

وذكر الدبيش أن "القيادات الحوثية العُليا، والتي على ارتباط وثيق بدولة إيران، كانت تتعرض إلى ضغط شعبي كبير، فضلًا عن تعرضها لضغط مماثل مُمارس عليها من قبل قيادات عقائدية أخرى، فرضت تواجدها ونفسها على القيادات العُليا، مما اضطرت للجوء لإخراج هذه المسرحية الهزلية، بُغية رفع الضغط والإحراج عن نفسها"، وفق تعبيره.

وكشف القيادي العسكري، أنهم "يستندون على مصادر خاصة وسرية وهامة، تتواجد في صلب قلب العدو، وهي التي زودتهم بكافة المعلومات الاستخباراتية للضربة الحوثية المفبركة، والمعلومات الأخرى المتعلقة بالضغط الذي تمارسه القيادات العقائدية الحوثية، على القيادات العُليا التابعة لمحور إيران، جراء صمتها وعدم تنفيذ تهديد زعيمهم عبدالملك الحوثي، الذي أعلن قبل عدة أيام -للاستهلاك الإعلامي- الدخول على خط المواجهة، في حال أن دخلت الولايات المتحدة الأمريكية في الحرب على غزة".

وأشار الدبيش، في سياق تصريحه الحصري لـ"إرم نيوز"، إلى أن "الصواريخ التي استخدمها الحوثيون، خلال الضربة التي وجهتها الميليشيا للبارجة الأمريكية، هي صواريخ من نوع (كنوز مجنحة) مضادة للبارجات، وتزامن معها إطلاق الطائرات المُسيرة للتشويش على تلك الضربة"، وفق تعبيره.

واستبعد بشكل مطلق "استهداف ميليشيات الحوثي الانقلابية للبارجة الأمريكية، دون تنسيق مُسبق لرفع الحرج عنها أمام الرأي العام"، لافتًا إلى أن "إيران وكافة حلفاءها في الوطن العربي، كميليشيا حزب الله والحشد الشعبي، أو ما يُطلق عليه -كذبًا- (محور المقاومة)، لا يجرؤون بل ومن المُستحيل أن يقوموا بتوجيه أي ضربة مُسلحة، لأي آلية عسكرية تابعة للولايات المتحدة الأمريكية، فكيف من المُمكن أن يجرؤ على ذلك الحوثيون!".