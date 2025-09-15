مدريد تعلن إلغاء عقد لشراء قاذفات صواريخ ذات تصميم إسرائيلي

ألغت الحكومة الإسبانية عقدا تبلغ قيمته حوالي 700 مليون يورو (825 مليون دولار) لشراء قاذفات صواريخ ذات تصميم إسرائيلي على ما جاء في وثائق رسمية اطلعت عليها وكالة فرانس برس الاثنين.

وأتت هذه الخطوة بعدما أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الأسبوع الماضي أن حكومته ستصدر قانونا يفرض حظرا على شراء أو بيع معدات عسكرية مع إسرائيل بسبب الحرب في غزة.

وتصاعد التوتر بين إسبانيا وإسرائيل على خلفية حرب غزة إلى حد تبادل التصريحات اللاذعة واستدعاء ممثليْ السفارتين على الجانبين.

ووصف وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر مساء الأحد رئيس الوزراء الإسباني وحكومته بأنهما "عار على إسبانيا" بعد توقف طواف الدراجات الهوائية في البلاد بسبب تظاهرات مؤيدة للفلسطينيين.



