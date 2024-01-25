لماذا طلب رئيس الأركان الإسرائيلي تأجيل التحقيق في إخفاقات 7 أكتوبر؟

دعا رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي، مراقب الدولة في إسرائيل متانياهو إنغلمان، إلى تأجيل التحقيق في أسباب إخفاق السابع من أكتوبر/ تشرين الثاني، بحسب الإعلام العبري.

وقالت تقارير، اليوم الخميس، إن الدعوة جاءت عبر خطاب رسمي أرسله هاليفي لإنغلمان، بالتزامن مع قرار آخر بتجميد عمل اللجنة الخارجية التي شكلها الجيش للتحقيق في الإخفاقات، برئاسة وزير الدفاع الأسبق شاؤول موفاز، في ظل الهجوم الحاد من قبل وزراء بالحكومة.

وذكرت القناة الإسرائيلية السابعة أن خطاب هاليفي ناشد مراقب الدولة بتأجيل التحقيقات في ملابسات ما قبل الهجوم الذي شنته حماس في هذه المرحلة، مبررا بأن الجيش في ذروة حرب متعددة الجبهات، تشكل تحديًا غير مسبوق.