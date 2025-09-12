"أريد الموت".. مرتكب حادثة الطعن في القدس يعاني ظروفاً نفسية

أصيب إسرائيليان بجروح في عملية طعن نفذها فلسطيني من سكان مخيم شعفاط بقاعة طعام أحد فنادق القدس، ظهر اليوم الجمعة.

وتبين من خلال التحقيقات الأولية أن مرتكب عملية الطعن هو أحد العاملين في الفندق، ولديه سوابق أمنية، فضلًا عن معاناته ظروفًا نفسيه، اتضحت شواهدها بعد إلقاء القبض عليه، حين صرخ قائلًا: "أريد الموت".

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن شرطي إسرائيلي كان في الفندق مصادفة أنه ألقى القبض على الجاني، وبمساعدة عدد من رواد الفندق أوثق ذراعيه وطرحه أرضًا، وهو ينتظر مع الجميع قدوم عناصر شرطة القدس.

أخبار ذات علاقة إصابات خطيرة جراء عملية طعن غربي القدس (فيديو)

وقال بيان صادر عن شرطة القدس، إن "إرهابيًا من سكان مخيم شعفاط للاجئين طعن نزلاء فندق في كيبوتس تسوفا بالقدس، وأصابهم بجروح".

وفيما تنتشر قوات كبيرة من حرس الحدود في موقع الحادث، أفاد مستشفى هداسا عين كارم بالقدس بأنه تم إجلاء مصابين اثنين من حادثة الطعن في كيبوتس تسوفا إلى وحدة الإصابات.

وأشار المستشفى إلى أن أحد المصابين يبلغ من العمر 50 عامًا، وهو في حالة خطيرة، فيما يبلغ الآخر 23 عامًا وهو في حالة متوسطة.

أخبار ذات علاقة قتل فيه 6 إسرائيليين.. كتائب القسام تتبنى هجوم القدس

ويأتي هذا الهجوم بعد أيام من عملية إطلاق نار نفذها مسلحان فلسطينيان على حافلة ركاب في القدس، ما أدى إلى مقتل 6 إسرائيليين وإصابة 15 آخرين، وتبنتها كتائب القسام الجناح المسلح لحماس.