"من حرب لأخرى".. لاجئون أوكرانيون يعودون من إسرائيل

على غرار آلاف اللاجئين الأوكرانيين الآخرين، اضطُرت كوشيفا للهرب من الحرب مجددًا.

وقالت المرأة البالغة 39 عامًا "إذا قُتلت فسأكون على الأقل في وطني الأم".

عندما هاجمت روسيا أوكرانيا في فبراير 2022، قضت كوشيفا عشرة أيام مختبئة في قبو في خاركيف التي كادت تسقط في أيدي الجيش الروسي.

وبعد خمسة أشهر على الحرب الروسية، فرّت العائلة إلى إسرائيل حيث بدؤوا حياة جديدة في عسقلان الواقعة على بعد نحو 10 كيلومترات عن غزة.

وعندما شنّت حماس هجومها المباغت الذي أودى بحياة نحو 1200 شخص، بحسب السلطات الإسرائيلية، شعرت بأن عليها المغادرة.

وقالت "بدأت يداي ترتجفان وعاد إليّ الشعور ذاته الذي انتابني عندما بدأ كل شيء في بلدنا".

ردّت إسرائيل على الهجوم بإطلاق عملية عسكرية ضد قطاع غزة، تقول حركة حماس إنها أودت بحياة أكثر من 11 ألف شخص حتى الآن.

"عليّ العودة"

عادت كوشيفا لقضاء لياليها في الملجأ، لتستذكر دوي صفارات الإنذار والانفجارات مرة أخرى. وعندها، قررت بأن عليها الهرب.

وقالت "عندما تصاعد الوضع.. بدأت أشعر بالهلع"، مضيفة "شعرت بالخوف. أدركت بأن عليّ العودة".

أُجليت العائلة إلى وسط إسرائيل حيث بقيت بضعة أيام قبل العودة إلى خاركيف.