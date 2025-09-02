العراق.. السجن 5 أشهر للمعارض الكردي شاسوار عبدالواحد

قضت محكمة السليمانية، اليوم الثلاثاء، بالسجن لمدة خمسة أشهر على زعيم حركة "الجيل الجديد" شاسوار عبد الواحد قادر، بعد جلسة وصفتها هيئة الدفاع بأنها "غير قانونية"، فيما أكدت الحركة أن اعتقاله جاء في ظروف غامضة ودون استيفاء الإجراءات الأصولية.

وقال محامي عبد الواحد لوسائل الإعلام أمام المحكمة إن "الجلسة لم تجرِ وفق الأصول القانونية، ونطالب بالإفراج الفوري عن موكّلنا"، مضيفًا: "سنواصل العمل سواء كان شاسوار في الخارج أو داخل السجن".

وألقت قوة أمنية القبض على عبد الواحد ليلة 11 آب/أغسطس الجاري من منزله في "القرية الألمانية" بمدينة السليمانية، بموجب مذكرة قضائية استندت إلى المادة (431) من قانون العقوبات العراقي الخاصة بـ"التهديد والتشهير".

وسُلِّم عبد الواحد إلى شرطة السليمانية، التي أكدت لاحقًا أن اعتقاله جاء بناءً على عدة شكاوى، من بينها دعوى تتعلق بأسهم في مشروع "جافي لاند"، وأخرى تقدم بها النائب السابق في برلمان كردستان شادي نوزاد.

وتشير وثائق رسمية إلى أن محكمة السليمانية كانت قد أصدرت حكمًا غيابيًا العام 2019 بسجن عبد الواحد ستة أشهر في قضايا مشابهة، لكنه رفض المثول أمام القضاء حينها.

ويمثل حراك "الجيل الجديد" بزعامة شاسوار عبد الواحد، القوة الثالثة في برلمان كردستان بعد الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، والاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة بافل طالباني.

ففي انتخابات 2018 حصد الحزب 8 مقاعد، قبل أن يتوسع حضوره في انتخابات 2021 إلى 9 مقاعد في برلمان كردستان، إضافة إلى 4 مقاعد في مجلس النواب العراقي؛ ما جعله رقمًا صعبًا في التوازنات الداخلية، فيما حصل على 15 مقعدًا في انتخابات الإقليم 2024، و9 مقاعد في البرلمان الاتحادي.

ويُعرف الحزب بمعارضته الشرسة لنظام المحاصصة الحزبية المسيطر على الإقليم منذ 1992، ويتبنى خطابًا إصلاحيًا صداميًا ضد الحزبين الحاكمين (الديمقراطي والاتحاد الوطني).

وقد قاد نوابه خلال الدورات الأخيرة حملات قوية ضد الفساد، وصفقات النفط، والاتفاقات المالية مع بغداد، فضلًا عن مقاطعة اجتماعات سياسية عدة، بينها اجتماع أربيل الأخير الخاص بأزمة الرواتب.

ويعتبر "الجيل الجديد" نفسه الممثل الأبرز للجيل الكردي الشاب الغاضب من سيطرة الحزبين التقليديين على الحياة السياسية والاقتصادية، حيث يستند إلى قاعدة جماهيرية في السليمانية وحلبجة وأربيل، ويمتلك نفوذًا متصاعدًا عبر وسائل الإعلام التي أسسها شاسوار عبد الواحد مثل شبكة NRT.