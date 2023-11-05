واشنطن: 300 أمريكي غادروا غزة حتى الآن

وفي وقت سابق اليوم الأحد، نقلت رويترز عن مصادر أمنية وطبية مصرية قولها إن عمليات إجلاء المصابين من سكان قطاع غزة وحاملي جوازات السفر الأجنبية من خلال معبر رفح إلى مصر معلقة منذ أمس السبت، بعد ضربة إسرائيلية يوم الجمعة لسيارات إسعاف كانت تستخدم لنقل المصابين.

ومعبر رفح المؤدي إلى شبه جزيرة سيناء في مصر هو منفذ الخروج الوحيد من غزة الذي لا تسيطر عليه إسرائيل.

وكانت عمليات الإجلاء قد بدأت يوم الأربعاء بموجب اتفاق بوساطة دولية بهدف السماح لبعض حملة الجوازات الأجنبية وعائلاتهم وبعض المصابين من غزة بالخروج من القطاع.